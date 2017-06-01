Летние прически — это дело тонкое. Ведь на улице жара, длинные волосы мешают, но тем не менее выглядеть красиво хочется. Смотрите нашу подборку летних причесок 2017, которые помогут вам оставаться стильной в любой ситуации.
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Узловатый пучок
Такую летнюю прическу можно сделать для особого случая, а можно — для обычного визита в офис, ведь она легко заплетается и легко распускается. А также волосы не мешают в жару
Простая косичка
Делается легко — выглядит классно! Летняя косичка это отличный вариант для жары.
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Летняя прическа, которая выглядит сложнее, чем кажется
Благодаря этой прическе на макушке создается эффектный объем, который выглядит так, будто с волосами работал настоящий профессионал.
Волосы, элегантно убранные назад
Хотите убрать волосы подальше от лица, но все равно выглядеть утонченно? Попробуйте сделать себе такую летнюю прическу:
Еще один способ в жаркую погоду убрать волосы от лица.