В первый месяц лета украинцы отмечают сразу несколько важных дат. После празднования Троицы, нас ожидает День Конституции Украины. Какого числа День Конституции в Украине, будет ли выходной по этому случаю, а также все о празднике – в нашем материале.

Ежегодно День Конституции Украины отмечается 28 июня. Собственно, именно эта дата стала знаменательной для нашей страны в 1996 году, когда Верховной Радой была принята первая Конституция независимой Украины.

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После длительной и тщательной работы над главным Законом страны, учета замечаний Президента Украины, обсуждения всех спорных статей проекта, в ночь с 27 на 28 июня 1996 года, Верховная Рада Украины приняла Конституцию. Главный Закон страны определил правовые основы независимой Украины, ее территориальную целостность и суверенитет, принципы организации высших органов государства и местного самоуправления, а также права и свободы человека и гражданина.

В соответствии с Конституцией, день принятия главного Закона страны является государственным праздником. День Конституции Украины пополняет список выходных июня, о которых мы рассказали вам ранее.

В городах Украины готовятся различные праздничные мероприятия. Поздравления, торжественные концерты, фестивали, выставки, патриотические мероприятия, чествование памяти выдающихся украинцев. Столица ко Дню Конституции Украины становится еще краше, а жизнь Киева – активней и насыщенней.

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Теперь вы знаете, какого числа День Конституции в Украине. Желаем хорошо провести 28 июня 2017, ведь День Конституции – важный праздник для каждого из нас!