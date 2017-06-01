Сегодня мы уже рассказывали о празднике День защиты детей 2017. Конечно, нашим малышам нужно уделять внимание ежедневно, а не вспоминать о них только 1 июня. А вы задумывались, как сложно звездным родителям выкроить время на общение с ребенком и на его воспитание? В этом обычные родители и звездные мало чем отличаются – современный темп жизни в этом вопросе всех уравнял. Специально ко Дню защиты детей 2017 читайте, как звезды Арсен Мирзоян и Алеша воспитывают своих детей и умудряются выкроить время на совместный отдых!

Alyosha: «Наши сыновья растут в семье двух музыкантов, так что не быть музыкальными у них просто нет возможности. Иногда мы с Тарасом берем старшего сына Романа на записи песен в студию, и ему очень интересны все процессы там. Он даже показывает нам иногда, как нужно петь, где какой звук должен быть. Вполне нестандартная обстановка для ребенка, но ведь главное, что для него это весело и увлекательно. А младший очень тонко чувствует ритм и музыку, так что с ним мы любим вместе танцевать. Его это всегда очень забавляет! А вообще, самое лучшее для ребёнка — просто чтобы родители были рядом, для детей это самое большое счастье». Арсен Мирзоян: «Лично я не думаю, что существует универсальная формула: как провести время с дочкой. Главное быть рядом, быть послушным, не забывать о комплиментах и ​​обязательно проверять выбранное перед зеркалом (смеется). Но что касается нашей Нины, она любит гулять в парке и лепить фигурки в песочнице. Недавно крестный папа Нины, Виталий Телезин, купил ей песочницу в виде краба и она от него в восторге. Сидит с лопаткой, играет в песке, а мы только и наблюдаем со стороны. Она такая забавная в эти моменты. Еще она очень любит ездить в машине, а недавно впервые увидела трамвай и была в восторге!» Также символичный пост ко Дню защиты детей оставила на своей странице в Instagram Анна Седокова, которая совсем недавно родила третьего ребенка.

«Нашим деткам очень нужна защита . Всем деткам нужна. От ветра , урагана , плохого слова .. Они маленькие и беззащитные , даже когда выше нас ростом . Я знаю как сложно с одним . Теперь знаю и как с тремя . Но чтобы не случилось , чтоб они нам не говорили , их просто нужно любить сильно сильно . Когда у меня спрашивают — дайте совет по воспитанию , я предлагаю лишь один . Если у вас проблемы в отношениях с детьми — просто положите их спать. Проведите с ними вечер, выслушайте , не осуждайте и просто скажите — Я всегда буду рядом. Чтобы не случилось . Я всегда буду рядом мои Алина,Моника и Гектор», — написала Анна.

С праздником поздравила деток и Вера Брежнева – мама двоих детей.

Иногда так хочется снова в детство 💙💗 С праздником 🎈 ( спасибо любимому #фоторум в @ohmylook.msk за это фото ) A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jun 1, 2017 at 1:06am PDT

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