Нашим деткам очень нужна защита . Всем деткам нужна. От ветра , урагана , плохого слова .. Они маленькие и беззащитные , даже когда выше нас ростом . Я знаю как сложно с одним . Теперь знаю и как с тремя . Но чтобы не случилось , чтоб они нам не говорили , их просто нужно любить сильно сильно . Когда у меня спрашивают — дайте совет по воспитанию , я предлагаю лишь один . Если у вас проблемы в отношениях с детьми — просто положите их спать. Проведите с ними вечер, выслушайте , не осуждайте и просто скажите — Я всегда буду рядом. Чтобы не случилось . Я всегда буду рядом мои Алина,Моника и Гектор ❤️

