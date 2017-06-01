Сегодня 1 июня — первый день лета, а это значит, что нас ждет целых 92 жарких дня! Стаканчик прохладительного напитка в зной – настоящее спасение! А приготовив его самостоятельно, вы сможете отказаться от газировки и магазинного питья! 13 лучших освежающих летних напитков, которые можно легко и просто сделать дома:

Клубника, лайм, огурец

Вам понадобятся:

— 1 стакан нарезанной клубники

— 1 стакан нарезанных огурцов

— 2 нарезанных лайма

— 1/4 стакана листьев мяты

— холодная фильтрованная вода

— лед

Приготовление:

В кувшине смешать лед, лайм, клубнику и огурцы. Листья мяты измельчить и добавить в кувшин. Залить холодной фильтрованной водой. Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса. Дать постоять минимум 1 час.

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Клубника, лимон и базилик

Вам понадобятся:

— 4-6 ягод клубники, разрезанных пополам

— 1/2 нарезанного лимона

— небольшая горстка свежего базилика

— холодная фильтрованная вода

— лед

Приготовление:

Наполнить кувшин льдом и фруктами. Листья базилика измельчить и добавить в кувшин, чтобы он отдал свой аромат. Залить холодной фильтрованной водой. Дать постоять по крайней мере 1 час. Если нет времени ждать, потыкать фрукты вилкой, чтобы они быстрее дали сок.

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Черника и апельсин

Вам понадобятся:

— 2 нарезанных апельсина

— горстка черники

— холодная фильтрованная вода

— лед

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в кувшине и поставить в холодильник на 2-24 часа, чтобы позволить воде настояться. Можно раздавить чернику, чтобы она дала больше сока.

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Арбуз и мята

Вам понадобятся:

— 500 г арбуза, нарезанного кусочками

— листья мяты

— холодная фильтрованная вода

— лед

Приготовление:

Смешать арбуз, мяту и лед в кувшине, а затем залить водой. Оставить в холодильнике на 2-8 часов. Для получения более яркого вкуса количество арбуза и мяты можно увеличить.

Апельсин и огурец

Вам понадобятся:

— 2 больших апельсина

— 1 лимон

— 1/2 большого огурца

— 1 горсть свежей мяты

— холодная фильтрованная вода

— лед

Приготовление:

Апельсины, лимон и огурец нарезать, положить в кувшин, залить водой. Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса. Мяту измельчить, добавить в кувшин.

Апельсин и кинза

Вам понадобятся:

— кинза / мята / базилик

— 2 нарезанных апельсина

— холодная фильтрованная вода

— лед

Приготовление:

В кувшине смешать лед и нарезанные апельсины. Листья кинзы измельчить и добавить в кувшин. Залить холодной фильтрованной водой. Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса. Дать постоять минимум 1 час.

Грейпфрут и розмарин

Вам понадобятся:

— 1/2 нарезанного грейпфрута

— несколько веточек розмарина

— холодная фильтрованная вода

— лед

Приготовление:

В кувшине смешать лед и нарезанный грейпфрут. Добавить розмарин. Залить холодной фильтрованной водой. Оставить в холодильнике на ночь.

Малина, лепестки розы и ваниль

Вам понадобятся:

— 200 г малины

— палочка ванили

— лепестки розы

— холодная фильтрованная вода

— лед

Приготовление:

В кувшине смешать все ингредиенты и залить холодной фильтрованной водой. Оставить в холодильнике на ночь.

Черника и лаванда

Вам понадобятся:

— 250 г черники

— цветы лаванды

— холодная фильтрованная вода

— лед

Приготовление:

В кувшине смешать ягоды и цветы лаванды и залить водой. При желании ягоды можно подавить. Поставить в холодильник минимум на 30 минут. При подаче добавить лед.

Киви и огурец

Вам понадобятся:

— 6 очищенных киви

— 1 очищенный большой огурец

— сахар по вкусу

— холодная фильтрованная вода

— лед

Приготовление:

С помощью блендера перемешать до однородной массы киви, огурец, сахар и 2 стакана воды. Перелить в кувшин и влить еще 4 стакана воды. Добавить лед. При подаче украсить кусочками киви.

Дыня, лайм и малина

Вам понадобятся:

— 1 небольшая зрелая дыня

— 1/2 стакана сахара

— 5 лаймов

— 1 стакан малины

— холодная фильтрованная вода

— лед

Приготовление:

Разрезать дыню пополам, удалить семена ложкой, очистить мякоть от кожуры и нарезать кусочками. Размельчить дыню в блендере. Используя сито, отжать сок.

Перелить сок дыни в кувшин и добавить 4 стакана воды.

Выжать сок из лайма и размешать в нем сахар до полного растворения. Перелить лаймовый сок в кувшин, добавить туда ягоды малины и лед.

Арбуз и кокос

Вам понадобятся:

— 1 1/2 кг очищенной от косточек мякоти арбуза

— 4 стакана кокосовой воды

— 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма

— холодная фильтрованная вода

— лед

Приготовление:

Размельчить арбуз в блендере. Через сито отжать арбузный сок. Перелить его в кувшин. Добавить кокосовую воду и сок лайма. Поставить в холодильник минимум на 1 час. Подавать со льдом.

Манго и лайм

Вам понадобятся:

— 2 стакана нарезанного кусочками манго

— 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма

— 4 столовые ложки сахара

— холодная фильтрованная вода

— лед

Приготовление:

Все ингредиенты, за исключением льда, перемешать с помощью блендера. Добавить лед.

Приятного Вам лета!