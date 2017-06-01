Сегодня 1 июня — первый день лета, а это значит, что нас ждет целых 92 жарких дня! Стаканчик прохладительного напитка в зной – настоящее спасение! А приготовив его самостоятельно, вы сможете отказаться от газировки и магазинного питья! 13 лучших освежающих летних напитков, которые можно легко и просто сделать дома:
Клубника, лайм, огурец
Вам понадобятся:
— 1 стакан нарезанной клубники
— 1 стакан нарезанных огурцов
— 2 нарезанных лайма
— 1/4 стакана листьев мяты
— холодная фильтрованная вода
— лед
Приготовление:
В кувшине смешать лед, лайм, клубнику и огурцы. Листья мяты измельчить и добавить в кувшин. Залить холодной фильтрованной водой. Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса. Дать постоять минимум 1 час.
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Клубника, лимон и базилик
Вам понадобятся:
— 4-6 ягод клубники, разрезанных пополам
— 1/2 нарезанного лимона
— небольшая горстка свежего базилика
— холодная фильтрованная вода
— лед
Приготовление:
Наполнить кувшин льдом и фруктами. Листья базилика измельчить и добавить в кувшин, чтобы он отдал свой аромат. Залить холодной фильтрованной водой. Дать постоять по крайней мере 1 час. Если нет времени ждать, потыкать фрукты вилкой, чтобы они быстрее дали сок.
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Черника и апельсин
Вам понадобятся:
— 2 нарезанных апельсина
— горстка черники
— холодная фильтрованная вода
— лед
Приготовление:
Смешать все ингредиенты в кувшине и поставить в холодильник на 2-24 часа, чтобы позволить воде настояться. Можно раздавить чернику, чтобы она дала больше сока.
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Арбуз и мята
Вам понадобятся:
— 500 г арбуза, нарезанного кусочками
— листья мяты
— холодная фильтрованная вода
— лед
Приготовление:
Смешать арбуз, мяту и лед в кувшине, а затем залить водой. Оставить в холодильнике на 2-8 часов. Для получения более яркого вкуса количество арбуза и мяты можно увеличить.
Апельсин и огурец
Вам понадобятся:
— 2 больших апельсина
— 1 лимон
— 1/2 большого огурца
— 1 горсть свежей мяты
— холодная фильтрованная вода
— лед
Приготовление:
Апельсины, лимон и огурец нарезать, положить в кувшин, залить водой. Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса. Мяту измельчить, добавить в кувшин.
Апельсин и кинза
Вам понадобятся:
— кинза / мята / базилик
— 2 нарезанных апельсина
— холодная фильтрованная вода
— лед
Приготовление:
В кувшине смешать лед и нарезанные апельсины. Листья кинзы измельчить и добавить в кувшин. Залить холодной фильтрованной водой. Немного подавить фрукты, чтобы они отдали больше вкуса. Дать постоять минимум 1 час.
Грейпфрут и розмарин
Вам понадобятся:
— 1/2 нарезанного грейпфрута
— несколько веточек розмарина
— холодная фильтрованная вода
— лед
Приготовление:
В кувшине смешать лед и нарезанный грейпфрут. Добавить розмарин. Залить холодной фильтрованной водой. Оставить в холодильнике на ночь.
Малина, лепестки розы и ваниль
Вам понадобятся:
— 200 г малины
— палочка ванили
— лепестки розы
— холодная фильтрованная вода
— лед
Приготовление:
В кувшине смешать все ингредиенты и залить холодной фильтрованной водой. Оставить в холодильнике на ночь.
Черника и лаванда
Вам понадобятся:
— 250 г черники
— цветы лаванды
— холодная фильтрованная вода
— лед
Приготовление:
В кувшине смешать ягоды и цветы лаванды и залить водой. При желании ягоды можно подавить. Поставить в холодильник минимум на 30 минут. При подаче добавить лед.
Киви и огурец
Вам понадобятся:
— 6 очищенных киви
— 1 очищенный большой огурец
— сахар по вкусу
— холодная фильтрованная вода
— лед
Приготовление:
С помощью блендера перемешать до однородной массы киви, огурец, сахар и 2 стакана воды. Перелить в кувшин и влить еще 4 стакана воды. Добавить лед. При подаче украсить кусочками киви.
Дыня, лайм и малина
Вам понадобятся:
— 1 небольшая зрелая дыня
— 1/2 стакана сахара
— 5 лаймов
— 1 стакан малины
— холодная фильтрованная вода
— лед
Приготовление:
Разрезать дыню пополам, удалить семена ложкой, очистить мякоть от кожуры и нарезать кусочками. Размельчить дыню в блендере. Используя сито, отжать сок.
Перелить сок дыни в кувшин и добавить 4 стакана воды.
Выжать сок из лайма и размешать в нем сахар до полного растворения. Перелить лаймовый сок в кувшин, добавить туда ягоды малины и лед.
Арбуз и кокос
Вам понадобятся:
— 1 1/2 кг очищенной от косточек мякоти арбуза
— 4 стакана кокосовой воды
— 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма
— холодная фильтрованная вода
— лед
Приготовление:
Размельчить арбуз в блендере. Через сито отжать арбузный сок. Перелить его в кувшин. Добавить кокосовую воду и сок лайма. Поставить в холодильник минимум на 1 час. Подавать со льдом.
Манго и лайм
Вам понадобятся:
— 2 стакана нарезанного кусочками манго
— 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма
— 4 столовые ложки сахара
— холодная фильтрованная вода
— лед
Приготовление:
Все ингредиенты, за исключением льда, перемешать с помощью блендера. Добавить лед.
Приятного Вам лета!